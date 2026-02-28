Se entrenó el segundo episodio de la primera temporada de la serie de Marí Marí producida por Matías Hernández. En menos de 24 horas, fue vista por casi cuatro mil personas.

La serie retrata el detrás de escena de la comparsa “rojinegra”. La cámara logra captar los entretelones a los que nadie ha tenido acceso: cómo se hace realmente una temática.

El segundo capítulo ya está disponible en YouTube y lo podés mirar acá: