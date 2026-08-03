El Millonario acarrea tres caídas en este semestre y tiene que recuperarse para salvar el ciclo de Eduardo Coudet.

Jorge Almirón fue ratificado como entrenador del Canalla al término del pasado semestre y por el momento, cayó ante Belgrano y empató con Racing de local.

"Por un traumatismo en el muslo derecho, Ángel Correa quedó desafectado de la lista de concentrados para enfrentar a Rosario Central", comunicó el club de Núñez en sus redes sociales.

En el trámite, los dirigidos por Eduardo Coudet comenzaron mejor y con desbordes por la derecha de Joaquín Freitas tuvo ocasiones en el comienzo para ponerse en ventaja.

Sin embargo, con paciencia y gracias a la calidad de sus atacantes, el Canalla se puso en partido. Primero avisó Enzo Copetti, que convirtió en offside, y minutos más tarde, Nicolás Otamendi convirtió en contra y puso el 1-0.

¡MALA SUERTE, NICOLÁS! Otamendi quiso evitar la definición de Cantizano y terminó marcando en contra el primero de Rosario Central vs. River en el Monumental.



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En el complemento, el Millonario intentó y tuvo chances muy claras: primero, un error de Ledesma provocó una salvada en la línea tras el tiro de Tomás Galván. Minutos más tarde, Santiago Beltrán le tapó un mano a mano a Jaminton Campaz.

En el final, Jeremías Ledesma se reivindicó y le tapó en dos oportunidades el gol a Beltrán y Martínez Quarta.

Fuente: TN / El Gráfico