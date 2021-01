Se filtró un video de Villa bailando tras la eliminación de Boca y estallaron los hinchas

Resulta que al delantero colombiano se lo vio bailando en un video que se filtró a pocas horas de la derrota contra el Peixe. Aunque algunos hinchas xeneizes defendieron su derecho a festejar por fuera del fútbol, muchos otros lo consideraron una ofensa y lo criticaron duramente en redes sociales.

Villa jugó la totalidad del partido contra Santos. En su tiempo en cancha, no tuvo centros efectivos (0/7) ni regates completos (0/6). Además, ganó 4 de sus 15 duelos y perdió un total de 27 pelotas. Durante este jueves, también había sido duramente criticado por su displicencia en el encuentro cuando la serie aún no estaba sentenciada.

#Villa "Las imágenes que están andando por ahí fue de un cumpleaños de un familiar en diciembre, la persona que lo subió es allegada a mi representante, no era el momento para subirlo por eso estoy dando la cara ante los hinchas."

El descargo del colombiano

Sebastián Villa aseguró que el video que circula en el que se lo ve bailando en un festejo corresponde a “un cumpleaños familiar” de fines del año pasado. “No tengo nada que esconder”, dijo el colombiano.

El colombiano, en diálogo con TyC Sports, aclaró: "Ya que están las cámaras aclaro. Las imágenes que están rondando por ahí mías son de un cumpleaños familiar en diciembre. La persona que lo subió, allegada a mi representante... no era momento para subirlo. Estoy dando la cara ante los hinchas porque no tengo nada que esconder", sentenció.

Además, Villa tomó la palabra para pedir perdón por la frustración de la derrota y también dejar en claro que a los futbolistas no les da lo mismo ganar o perder. "Queremos pedirles disculpas por lo que pasó. Uno no encuentra palabras. Fuimos con mucha ilusión a Brasil. Sabemos cómo se deben sentir los hinchas", dijo el cafetero. Y agregó: "Estamos muy dolidos, fue un golpe muy duro para nosotros. Ahora nos toca pensar en ser campeones el domingo. Sé que no va a ser igual pero tenemos que hacer las cosas bien".