El ministro del Interior, Lisandro Catalán, mantuvo este jueves un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente Mauricio Davico, y el director nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Pablo Santos, en el marco del cual se firmó un convenio de colaboración y asistencia técnica entre el organismo y la Municipalidad, tendiente a facilitar el desarrollo de un programa de documentación en Gualeguaychú.

Sobre los alcances del acuerdo, suscrito en el Salón de los Escudos de los Escudos de Casa Rosada entre el director nacional del Renaper y intendente de Gualeguaychú, Davico explicó que "el convenio contempla la apertura de un CDR (Centro de Documentación Rápida), que establece tres puestos de toma de trámites y uno de consulta, en el Mercado delo Munillla, a los que se sumarán dos dispositivos portátiles que harán el DNI o Pasaporte a las personas que por razones de inmovilidad física no se puedan acercar a los puestos fijos".

Tras la firma -de la que también participó el subdirector, Mario Molver-, Lisandro Catalán sostuvo: “El acuerdo promueve la cooperación institucional para implementar un programa de documentación que acerque los servicios del Renaper a la comunidad, mediante nuevos puestos fijos, portátiles e informativos para la gestión de DNI, pasaportes y autorizaciones de viaje al exterior para menores de 18 años, cuyas instalaciones, bienes y servicios serán provistos por el Municipio”.

Luego destacó que el acuerdo “es el resultado del trabajo articulado entre la Nación, la provincia y el municipio para profundizar una gestión con visión federal”.