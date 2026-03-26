Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que el intendente Mauricio Davico firmó un convenio de cooperación con la Asociación Civil para la Preservación y Desarrollo Sustentable de la Cuenca del Río Gualeguaychú, con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental en uno de los sistemas naturales más relevantes de la región.

“Los cuerpos de agua son fundamentales para la vida y el desarrollo de la ciudad. Cuidarlos implica cuidar la salud, la producción y la identidad de nuestra comunidad. Desde el gobierno municipal trabajamos con una mirada integral, entendiendo que el ambiente es un eje central para el presente y el futuro de Gualeguaychú”, destacó al respecto la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

El acuerdo, rubricado con la participación del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, establece un marco de articulación institucional y técnica orientado a promover políticas públicas vinculadas a la protección ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales y la educación ambiental.

La cuenca del río Gualeguaychú se configura como un sistema socioambiental estratégico. Representa una fuente clave de biodiversidad, un recurso hídrico esencial y un espacio central para actividades productivas, turísticas, culturales y sociales. En ese contexto, el convenio busca consolidar una mirada integral que contemple tanto la preservación como el desarrollo sustentable.

Según detalló el gobierno local, “la iniciativa se inscribe en un proceso más amplio que incluye la conformación del Comité de Cuenca del Río Gualeguaychú, creado en mayo de 2025 en el marco de la legislación provincial vigente, con el propósito de ordenar el uso, la administración y la protección del agua”.

El acuerdo, inicialmente con una duración por dos años, prevé la implementación de programas y campañas de sensibilización, el monitoreo de la calidad ambiental, el intercambio de información técnica y científica, y la organización de capacitaciones y actividades comunitarias. También contempla la promoción de prácticas productivas sostenibles y la articulación con otras instituciones para ampliar el alcance de las acciones.

En este esquema, adelantaron que la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria tendrá un rol central en la coordinación de políticas públicas, el acompañamiento técnico y la articulación territorial, mientras que la asociación aportará su experiencia en gestión, recursos humanos y trabajo en territorio.