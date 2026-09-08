Mediante el Decreto 936/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial de la República Argentina, quedó formalizado el nombramiento del Dr. Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú.

El documento fue firmado el lunes 7 de septiembre y lleva tanto la firma del presidente Javier Milei como de Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación.

En el artículo primero, el texto decreta: “Nómbrase FISCAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE GUALEGUAYCHÚ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, al doctor Pedro Mariano REBOLLO (D.N.I. N° 20.742.284)”.

De esta manera, el Poder Ejecutivo formalizó el nombramiento luego del acuerdo correspondiente prestado por el Senado de la Nación.