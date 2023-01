Emigrar suele ser el objetivo de muchas personas. Ya sea por estudios, trabajo, o por el solo hecho de recorrer el mundo, muchos argentinos deciden comenzar una nueva vida en el exterior. Cuando finalmente lo consiguen, lo normal es que la gente te desee suerte, pero un joven vivió todo lo contrario luego de insultar al país cuando estaba a punto de tomar un vuelo a Europa.

Se trata de Gonzalo Quiroga, un argentino que mostró en Twitter que estaba en el aeropuerto de Ezeiza a punto abordar un avión con destino final en Irlanda, haciendo escala en Ámsterdam, con el pasaporte en mano e insultando a nuestro país.

"Bueno, allá vamos. Hasta nunca pozo de Dengue", escribió Gundisalv. La publicación se volvió viral, y salvo algunos deseos de buena suerte, se llenó de comentarios críticos con su actitud.

Bueno, allá vamos.

Hasta nunca pozo de Dengue pic.twitter.com/HIjAaSdTvM — Gonzalo Quiroga (@Gundisalv) January 23, 2023

"Gran idea llevar tu frustración de gira. El país no tuvo la culpa, la mediocridad es toda tuya, fantasma. No vuelvas, please", le comentó un usuario. Y pese a lo duro del mensaje, se trató de uno de los comentarios más "light" que recibió.

De hecho, fueron varios los tuiteros que le dedicaron graciosos memes al joven que empezará una nueva vida en Irlanda.

Aunque también recibió concejos de otros argentinos que se radicaron en el exterior sin destilar odio contra su país de origen: "Estoy fuera de Argentina hace 12 años. Humilde consejo para estar bien con vos mismo: nunca reniegues de tu lugar, tu barrio, tu país. Creo que es algo que vas a necesitar cuando estés afuera. Abrazo"

"El pozo de dengue es donde está tu familia y amigos, soy ciudadano aussie gracias a la formación que me dieron personas e instituciones argentinas muy bien vistas en el exterior. Comprendo que es un país difícil, pero siempre vas a ser argentino, los papers solo facilitan la vida", aportó otro usuario, radicado en Australia.

Se fue a vivir a Irlanda, insultó a Argentina y estallaron los memes