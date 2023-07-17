El viernes pasado, por la madrugada se produjo otro robo en Urdinarrain, esta vez en en una vivienda ubicada en calle Magnasco entre Dr Zeroli y V de la Plaza.

El o los malvivientes aprovecharon que el dueño había viajado, por lo cual trabajaron con tranquilidad.

Se habrían llevado una cantidad importante de dinero: pesos y dólares, prendas de vestir y relojes.

Si bien no se informó oficialmente, Radio Cristal pudo saber que habrían ingresado por los fondos, luego de cortar la energia, rompieron los vidrios de la aberturas para lograr el cometido.

La policía investiga a través de las cámaras y busca datos de vecinos que podrían haber visto algo.