Una pareja argentina dedicada a recorrer el mundo se volvió viral en TikTok luego de mostrar cómo es su vida en Dinamarca, en donde trabajan de limpieza en una residencia donde cobran 1.350 dólares por mes.

Ailu y Leo son una pareja que a través de su cuenta @sinturbulencias en TikTok muestran cómo son sus viajes a distintos países. “Dándole la vuelta al mundo”, es su biografía, en tanto que también cuentan con una canal en Instagram y en YouTube.

Luego de recorrer varias ciudades de Estados Unidos y en una travesía por Europa, un país que estaba fuera de su grilla se metió en el camino: Dinamarca. “Nos terminó convenciendo”, explicaron en un video.

“Es un país seguro, dicen que es de los más felices del mundo, todo funciona y, sobre todo, porque hay mucho trabajo y buenos sueldos”, comentó la joven en uno de los videos, donde, además, si uno tiene pasaporte europeo “es súper fácil”.

Al respecto, comentó que tuvo “cuatro entrevistas de trabajo en el segundo día de emigrar a Dinamarca”, mientras que al tercero “ya tenía la residencia aprobada”. “Leo, en cambio, pidió la residencia como pareja de europeo. Algo que demora unos tres meses, aunque conocemos gente que a los 10 días ya se la aprobaron”, agregó.

Finalmente, en este video, la joven destacó que ambos ya se encuentran con trabajo y ahorrando dinero. “Una vez que tengamos los documentos aprobados, cobraremos todo lo acumulado”, celebró.

Cómo es el trabajo de esta pareja viral de TikTok que gana en dólares

Luego de la repercusión de este último video, la pareja se adentró en explicar cómo es su nuevo trabajo. “¿Trabajarían de ‘Esperancita’ por 1350 dólares al mes?”, es la premisa que propone esta joven.

“Para los que no conocen el meme de ‘Esperancita’, nos referimos a puestos de limpieza. Para trabajar en limpieza, no se requiere experiencia, no hay límite de edad y, sobre todo, no hace falta saber ni inglés ni danes”, explican.

Sobre ello, explican: en su trabajo, les pagan 132 coronas danesas (la moneda local) por hora, y suelen trabajar unas seis horas por día. “Nos da un total de 3.960 coronas danesas por semana cada uno, lo que nos da un sueldo mensual de 15.840 coronas danesas”, especificó.

Sobre este total, le restan un 37% de impuestos, por lo que se les acredita un total de 9.979 coronas danesas, equivalentes a 1.350 dólares al mes “tan solo trabajando 30 horas mensuales”.

Si bien más adelante subirán otro de los videos detallando más sobre cómo es la vida en Dinamarca, aclaran en primera instancia que a este gasto falta restarle lo que necesitan para la comida y alojamiento.