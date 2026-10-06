Estas dos personas están sospechadas de ser quienes el pasado 1 de octubre por la tarde, simularon ser miembros de la Policía Federal para abordar a una mujer que cambiaba dinero en uno de los accesos al hipermercado y le sustrajeron dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros elementos.

Desde ese momento, y bajo las directivas de la fiscal Martina Cedrés, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzó a trabajar en el caso para dar con los autores del atraco y en la mañana de este martes se realizó un allanamiento para dar con los sospechosos del hecho.

El procedimiento se realizó sobre dos viviendas ubicadas en un mismo terreno, en inmediaciones de Caferatta y Juan B. Justo. Allí se aprehendió a un hombre de 51 años y un joven de 29, que fueron trasladados a la Jefatura Departamental mientras se prosigue con la investigación.

En los domicilios allanados encontraron una réplica de arma de fuego, una balanza de precisión, cigarrillos de marihuana, cocaína, prendas de vestir y teléfonos celulares, además de otros elementos de interés para la causa.