ALERTA NARANJA
Se hizo de noche en Gualeguaychú, graniza y diluvia: cómo seguirá el tiempo este jueves
El SMN emitió un alerta naranja por tormentas que se cumplió.
La tormenta irrumpió este jueves cerca del mediodía. Tal como estaba anunciado oficialmente por el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-, las lluvias abundantes y los fuertes vientos llegaron pasadas las 11 de la mañana.
El día se hizo de noche en pocos minutos, debido a la densidad de las nubes que llegaron cargadas de agua. También cayó granizo.
Según el Servicio Meteorológico Nacional lloverá durante gran parte del día, sobre todo, durante la tarde, y por la noche, el viento alejaría la inestabilidad.
Para el viernes, se prevé descenso de temperaturas, que oscilarán entre los 3 y 15 grados, y volverá a salir el sol.
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