La tormenta irrumpió este jueves cerca del mediodía. Tal como estaba anunciado oficialmente por el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-, las lluvias abundantes y los fuertes vientos llegaron pasadas las 11 de la mañana.

El día se hizo de noche en pocos minutos, debido a la densidad de las nubes que llegaron cargadas de agua. También cayó granizo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional lloverá durante gran parte del día, sobre todo, durante la tarde, y por la noche, el viento alejaría la inestabilidad.

Para el viernes, se prevé descenso de temperaturas, que oscilarán entre los 3 y 15 grados, y volverá a salir el sol.