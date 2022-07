La historia de David Blanco Blake se hizo viral en redes sociales y generó una ola de comentarios. Y es que el joven contó que se sometió a una vasectomía, justamente para no tener hijos con su novia. Sin embargo, la situación tuvo un final inesperado para él.

El protagonista de este episodio realizó el famoso 'trend' de "es un 10, pero..." en TikTok, y aprovechó de contar su dramática vivencia en un video que alcanzó los 2 millones de reproducciones en la mencionada red social.

Blanco, en esta oportunidad, explicó que tras someterse al procedimiento, sobre el cual no le contó a su pareja, se enteró de que ella estaba esperando un hijo, lo que le resultó extraño. Allí fue cuando se enteró de que había quedado embarazada de su mejor amigo, informa Blu Radio.

Cuando llevaba a cabo el 'trend', Blanco relató: "Es un diez, pero... Tú dices 'la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños', y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te hiciste una vasectomía, por cosas de agenda, por lo que tú quieras".

"Luego dice estar embarazada. Y tú dices 'ah, seguramente otro embarazo psicológico', se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada", sostuvo.

En esta línea, agregó que "obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico '¿de quién era?', no te dice, pero después te enteras de que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria".

En tanto, Blanco, al final del registro, recalcó que desde aquel quiebre con su novia, ha estado nueve años soltero.