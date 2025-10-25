La jornada se realizó en la sala de computación de la Caja de Jubilaciones Municipal y contó con la participación de representantes de 13 alojamientos habilitados del padrón municipal.

El encuentro estuvo coordinado por el equipo técnico de agentes municipales, quienes brindaron acompañamiento individualizado sobre el uso del sistema digital de fiscalización de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, asistiendo a los prestadores en cada paso del proceso de registro y carga documental.

Cabe precisar que la convocatoria se realiza de manera personalizada, siguiendo el padrón de alojamientos habilitados en la ciudad, con el objetivo de garantizar la participación progresiva y ordenada de todos los establecimientos. En este marco, se programaron nuevos encuentros para los días martes 28 y viernes 31 de octubre, y martes 4 de noviembre, en turnos matutinos y vespertinos, a fin de facilitar la asistencia de los titulares y responsables de alojamientos turísticos.

Esta acción forma parte un esfuerzo por ordenar, regularizar y fortalecer el sistema de alojamientos turísticos de Gualeguaychú, en articulación con las políticas provinciales de calidad y fiscalización.

La homologación de alojamientos es un requisito establecido por la Ley 7360 – Decreto 117/70, mediante el cual la Secretaría de Turismo de Entre Ríos fiscaliza, categoriza y garantiza la calidad de los servicios ofrecidos en toda la provincia.

Con la implementación del nuevo sistema digital, el trámite se realiza íntegramente en línea a través del portal oficial www.entrerios.tur.ar, donde los prestadores deben completar un formulario, adjuntar la documentación requerida y subir imágenes del establecimiento. Una vez verificados los datos, el alojamiento obtiene una certificación oficial que acredita la calidad y legalidad del servicio turístico en territorio entrerriano.

Por mayor información sobre el trámite de habilitación y homologación, los prestadores de servicios pueden comunicarse por teléfono o whatsapp al 3446531254.



