De la inauguración participaron múltiples vecinos de la ciudad que recorrieron todo el lugar y que hicieron fila para subir el mirador. Durante la jornada se realizaron diferentes actividades y presentaciones de artistas locales.

En esta línea, uno de los momentos más esperados fue el acto de corte de cinta del gran del Mirador del Río. Tras realizar una recorrida por todo el circuito, el intendente Esteban Martín Piaggio, junto con la viceintendenta, Lorena Arrozogaray, y otros funcionarios fueron los primeros en obtener la vista panorámica a 18 metros de altura.

“Seguimos aumentando el patrimonio de nuestra querida Gualeguaychú. Con mucha alegría dejamos inaugurado el Paseo de la Península. Ahora los vecinos, las vecinas y quienes elijan visitar la ciudad, podrán disfrutar de un nuevo espacio público de calidad” expresó Martín Piaggio en la inauguración.

El nuevo paseo de 2.8 hectáreas, cuenta con una trama vial de más de 3.500 metros, con veredas, bicisenda, una laguna, y una terraza con vista al río Gualeguaychú. Además dispone de estaciones para realizar ejercicios y un circuito aeróbico.

En esta dirección, Piaggio ilustró que“ Desde el 2015 a la fecha hemos incorporado más de 120 hectáreas para actividades recreativas, gastronómicas y turísticas en nuestra ciudad. Son 13 los espacios públicos recuperados para el disfrute de las familias gualeguaychuenses, son también inversiones que contribuyen al desarrollo turístico de nuestra ciudad y dinamizan la economía”.

Y agregó: “Es un orgullo ver cómo crece nuestra ciudad con más lugares de calidad para el encuentro, para compartir en comunidad. Hay un camino que iniciamos hace más de 7 años en el que llevamos adelante un cambio profundo, rescatando la historia y belleza de Gualeguaychú, con la creación de espacios públicos de calidad para el disfrute de toda la familia”.

Por otra parte, participaron del acto el senador departamental, Jorge Maradey, el secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Piaggio, la directora de Ambiente, Camila Ronconi.

El paseo inicia desde el Blvd De León y tiene su salida por la calle San Juan hasta llegar a Blvd De León nuevamente.

El circuito y en el marco del Plan Energético Sustentable está provisto de instalaron 90 nuevas luminarias led con paneles solares. Además, cuenta con estaciones saludables y un circuito aeróbico para poder realizar ejercicio físico, fundamental para una buena salud.

En el centro de la extensión, se recuperó la laguna de los pájaros y junto a este se tuvieron en cuenta la colocación de mesas y bancos. En esta área se llevó adelante la instalación de puentes peatonales, también en madera, para vincular la trama con el humedal.

A lo largo del recorrido se encuentra instalada cartelería que contiene información de las aves que habitan la laguna. El acceso al río es accesible ya que cuenta con una vereda que va desde la calle central hasta la costa. Allí culmina en un borde costero con baranda y se emplazó un muelle de pesca.

Como parte de la decoración también decidieron preservar las piedras que son originarias del lugar, extraídas con las excavaciones realizadas en el marco de los trabajos de la ampliación de la red cloacal y de agua que lleva adelante el equipo de Obras y Servicios Públicos.