Se inauguró un edificio escolar en Maciá que demandó $27 millones

“El hecho de haber bregado, imaginado, soñado con un edificio nuevo da también una fuerte identidad que se genera en una comunidad educativa y eso redunda después en ir alcanzando la excelencia en educación", afirmó.

“Cuando hablamos de una comunidad educativa, no solo hablamos del pasado, de esa comunidad de quienes reclamaron con justicia una obra que necesitaban y tampoco del presente, también hablamos del futuro, de los que van a venir y de los que se van, porque los ex alumnos cuando dejan en su último año y pasan a ser ex alumnos es algo que marca para siempre el hecho de haber estado en un establecimiento y fundamentalmente haber sido protagonista de este gran cambio , por eso mi más sinceras felicitaciones a todos”, continuó “porque a esta obra no la hace el gobierno, sino ustedes”, completó. Otras obras En la oportunidad, el mandatario firmó el decreto por 2 millones de pesos para pavimentar las cuadras que rodean la escuela.

“Los edificios son como continentes que albergan un contenido, que es toda la comunidad educativa. Es necesario tener una buena comunidad educativa dentro de un buen edificio porque esto mejora sin duda las condiciones para desarrollar el aprendizaje”.

Además el contrato para bacheo y pavimentación de la ruta 30 por 35 millones. También entregó aportes para emprendedores por casi 300 mil pesos, y equipamiento de cocina para la escuela. Bordet trajo a colación entonces, el requerimiento del intendente acerca de la “necesidad de pavimentar como obra complementaria las calles y en esa oportunidad le dije que la única forma que podemos hacerlo rápido es si lo hacemos en conjunto.

Es por eso que hoy hemos firmado que la provincia provee los materiales y la municipalidad la mano de obra para rápidamente tener pavimentado el perímetro de la escuela que es tan necesario para darle un contexto a este hermoso establecimiento”.

Más adelante, recordó también que "en otra visita anterior había estado recorriendo la escuela agrotécnica N º 51, que es una escuela, como todas las agrotécnicas que son orgullo de Entre Ríos porque vivimos en una provincia agroindustrial y todas nuestras cadenas de valor tienen importancia superlativa y que nuestros jóvenes se puedan formar con una salida laboral aplicada a estas cadenas de valor garantizan que esta población rural que tenemos en Entre Ríos se sostenga”.