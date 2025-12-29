Minutos antes de las 9 de la mañana de este lunes comenzó a prenderse fuego una propiedad en la zona del Camino de la Península.

De manera inmediata, cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú se hicieron presentes en el lugar para combatir las llamas.

Fueron los móviles 38, 31, 29 y 26 los que trabajaron en la vivienda y sus inmediaciones.

Pasadas las 9 y media, se sumó a los trabajos una unidad cisterna del Municipio de Gualeguaychú para la recarga de los móviles.

También se incorporó el móvil 17 de Bomberos Voluntarios con refuerzo de personal.

Finalmente, según informaron desde el cuartel a las 10 de la mañana “el incendio se considera extinguido”.

En estos momentos, se procede a tareas de enfriamiento y remoción.