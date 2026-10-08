Este jueves al mediodía, minutos antes de las 13, el cuartel de Bomberos Voluntarios alertó sobre un principio de incendio en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Roca y Salaberry, en la zona norte de la ciudad.



Hasta allí acudió el móvil 35, que al llegar descubrió que el foco ígneo ya había sido controlado por los moradores. Según indicaron el incendio se habría originado por un cortocircuito en la instalación eléctrica aérea, provocando el fuego sobre nylon utilizado como cielorraso y un tirante de madera.

Se realizaron las verificaciones de rigor, constatando la situación y descartando riesgos adicionales.