A las 2 de la madrugada los bomberos voluntarios acudieron al barrio ubicado en la zona norte de la ciudad por el incendio de una vivienda precaria. Primero respondió el móvil 38, y enseguida se le sumó el móvil 29.

Recién a las 4 de la madrugada, los bomberos lograron sofocar las llamas en el lugar. El incendio ocasionó que la casilla de madera y nylon, resultara con destrucción y pérdidas totales.