Este miércoles por la tarde, minutos antes de las 18, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó sobre el incendio de un vehículo en la Ruta Provincial 20, en las inmediaciones de la Capilla Veronesi.

De inmediato, tras recibirse el aviso, se desplazó hacia el lugar el móvil 37 con personal de la institución para atender la emergencia y trabajar en la extinción del fuego.

Por el momento no se brindaron mayores detalles sobre las causas que originaron el siniestro ni sobre posibles personas afectadas.

Noticia en desarrollo…