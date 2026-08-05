Este miércoles por la tarde, minutos después de las 19 horas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó sobre el incendio de un auto en la intersección de las calles 2 de Julio y 2 de Abril, en la zona norte de Gualeguaychú.



Hasta allí se desplazó el móvil 38 para controlar la situación. Por el momento, no han reportado heridos



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