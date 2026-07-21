Este martes al mediodía, alrededor de las 13:40, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó sobre el incendio de un auto Ford Ka en la calle Andrade, entre Montevideo e Italia.



Inmediatamente respondió el móvil 38, que acudió al lugar con una dotación. Allí realizaron tareas de enfriamiento sobre la parte delantera del vehículo, trabajando en el compartimiento del motor, torpedo, capot y sectores de la carrocería afectados por la temperatura. Posteriormente, verificaron que no hubiera riesgos remanentes.

Hasta el momento, desde el cuartel de Bomberos no se reportaron heridos, sólo daños materiales.