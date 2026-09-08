Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informaron esta tarde, alrededor de las 15:20, que se desarrollaba un incendio sobre un campo ubicado en el Acceso Sur a la ciudad, en la zona del Parque Industrial.



Hasta allí se desplazó de inmediato el móvil 29, que inició las tareas de extinción del fuego. Poco después, minutos antes de las 16, se sumó en apoyo el móvil 26.



Alrededor de las 17:20, reportaron que el personal de Bomberos ya había finalizado las tareas de extinción y regresaba al cuartel. Según indicaron, en el incendio se vieron afectadas aproximadamente 6 hectáreas. En el lugar los bomberos trabajaron con mochilas, mangas de una pulgada, machetes y motosierras, además de contar con la colaboración de un tractor con pala que se encontraba allí.