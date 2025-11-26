Un colectivo de la línea 160 se incendió en Ciudad Universitaria y ningún pasajero resultó herido, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Bomberos de la Ciudad concurrieron a la avenida Intendente Cantilo, donde atacaron el fuego de forma generalizada.

Los usuarios descendieron en orden y sin pánico de la formación, motivo por el que nadie sufrió quemaduras o lesiones de consideración.

Los brigadistas apagaron las llamas mediante el empleo de una línea de 38 milímetros, mientras se observaba nube densa de humo negro.