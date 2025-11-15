Esta madrugada, una dotación del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú se desplegó para sofocar un incendio que se registró en un local comercial.

Se trata de un negocio, ubicado en la intersección de Rivadavia y 9 de Julio, que se dedica al rubro de la tecnología y abrió sus puertas hace unos pocos meses.

Ante la emergencia, no se reportaron personas heridas, ya que el local estaba cerrado, pero tampoco de los vecinos de las viviendas superiores y aledañas al foco ígneo.

Respondió el móvil 38 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Fuente: R2820