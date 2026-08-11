Un quincho con techo de paja se incendió durante la noche de este lunes en Victoria y Bomberos Voluntarios debieron trabajar para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras instalaciones y árboles cercanos.

El siniestro se registró en inmediaciones de Ruta 11 y Cura Brochero, hasta donde acudieron los voluntarios luego de recibir el aviso sobre el incendio.

Las tareas de extinción se vieron dificultadas por las características del quincho, principalmente por la presencia de materiales altamente combustibles en su estructura y cubierta.

Los bomberos trabajaron para sofocar el foco y asegurar el lugar, evitando que las llamas se dispersaran hacia sectores linderos. Por poco, el fuego no alcanzó otras instalaciones ni árboles ubicados en las inmediaciones, publicó Diario La Mañana.