INCIDENTE
El incendió de un quincho en el Parque Unzué movilizó a los bomberos en la madrugada
Este sábado por la madrugada, minutos antes de las 04:30, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó sobre el incendio de un quincho en un predio ubicado en el camino a La Delfina, en el Parque Unzué.
Hasta allí se dirigió el móvil 35, cuyos bomberos pudieron controlar el foco incendio. El personal del cuartel realizó tareas de enfriamiento y verificación del sector afectado, a fin de descartar la presencia de focos ígneos remanentes y evitar posibles reigniciones.
No se reportaron heridos.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar