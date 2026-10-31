Este sábado por la madrugada, minutos antes de las 04:30, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó sobre el incendio de un quincho en un predio ubicado en el camino a La Delfina, en el Parque Unzué.



Hasta allí se dirigió el móvil 35, cuyos bomberos pudieron controlar el foco incendio. El personal del cuartel realizó tareas de enfriamiento y verificación del sector afectado, a fin de descartar la presencia de focos ígneos remanentes y evitar posibles reigniciones.

No se reportaron heridos.