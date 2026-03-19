Un principio de incendio se registró este jueves poco después del mediodía en una vivienda ubicada en la intersección de Gervasio Méndez y Los Aromos, en el barrio 348 de Gualeguaychú.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, el alerta movilizó al móvil 35, que acudió rápidamente al lugar. Al momento de su arribo, el foco ígneo —originado en un artefacto de cocina— ya había sido sofocado.

Como consecuencia del hecho, se constataron daños en la instalación eléctrica y en una cortina de puerta. No se reportaron personas heridas.