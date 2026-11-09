Un incendio destruyó una parrilla ubicada sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 119, en jurisdicción de Ceibas, durante la madrugada del domingo 9 de noviembre de 2025. El fuego provocó el derrumbe de parte de las paredes y de aproximadamente el 90 % del techo. Los bomberos evitaron que alcanzara un camión estacionado frente al comercio.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas recibieron el aviso a la 1:23 y acudieron con dos móviles, uno de ellos una unidad cisterna, y una unidad de apoyo. Al llegar, encontraron un incendio generalizado que había consumido casi todo el establecimiento y amenazaba con propagarse hacia otro sector.

Las primeras tareas se concentraron en contener el avance del fuego y enfriar el camión, que estaba sin ocupantes y corría riesgo por la radiación térmica. La intervención permitió evitar que el vehículo fuera alcanzado.

Después, las dotaciones realizaron trabajos de extinción, remoción y enfriamiento en los niveles superior e inferior de la estructura, donde se habían extendido las llamas.

Las altas temperaturas provocaron el derrumbe de parte de las paredes del sector este y la caída de aproximadamente el 90 % del techo. Como no había ninguna persona responsable del comercio en el lugar, los bomberos debieron forzar una puerta del frente para ingresar y completar las tareas.

El operativo demandó unas tres horas y media. Mientras se controlaba el incendio, se interrumpió totalmente el tránsito en sentido sur-norte, desde Buenos Aires hacia Entre Ríos. Luego se habilitó la circulación con una reducción de calzada hasta finalizar los trabajos.

Colaboraron Policía Caminera Brazo Largo, Policía de Ceibas y personal de Seguridad Vial de Autovía. La dotación regresó al cuartel a las 6:17.