Este domingo al mediodía, minutos después de la 12, el cuartel de Bomberos Voluntarios alertó sobre el incendio de una vivienda en calles San José y Rodó.

Hasta allí acudió el móvil 35. Al arribo de la dotación, los bomberos constataron que el foco ígneo se habría originado por la explosión de un encendedor, afectando cortinas, una mesa de luz y diversas prendas de vestir dentro de una habitación.

De inmediato, procedieron a verificar el sector afectado, a fin de descartar la presencia de focos ígneos remanentes y posibles riesgos de reignición.

Hasta el momento, no se han reportado heridos.