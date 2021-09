Se iniciará la vacunación a adolescentes sin factores de riesgo

Sobre la situación epidemiológica de la provincia en su semana 37, que cerró el sábado 18, Garcilazo expresó que los casos totales continúan descendiendo, así como el número de ingresos promedios a las terapias intensivas por día. "También se observa un descenso en el número de fallecimientos en la provincia debido a Covid", dijo el funcionario.

Acerca de la distribución de los casos geográficamente, dijo que todos los departamentos han tenido un descenso en los últimos 15 días en relación a los 15 días previos. "Vemos un descenso de prácticamente el 60% en el número de casos y prácticamente todos los departamentos se encuentran con un nivel epidemiológico bajo de la transmisión comunitaria. Sólo el departamento Uruguay está en un nivel medio, aunque los casos han bajado", indicó.

"Esta situación epidemiológica no implica que no existan todavía contagios y que no siga existiendo el riesgo de contagios. Por lo tanto, volvemos a hacer énfasis en las principales medidas de prevención que tienen que tener todas las personas", expresó, y recomendó "el uso de tapabocas en los lugares cerrados, donde existe el mayor riesgo de contagio incluso manteniendo la distancia". Además aconsejó sostener el distanciamiento físico, la higiene de manos y la ventilación de ambientes.

Por su parte, Bachetti destacó que Entre Ríos tiene más de 1.448.000 dosis aplicadas y registradas. Más de 870.000 personas mayores de 12 años tienen al menos una dosis y de ese número el 65% ya tiene el esquema completo, es decir, unas 578.000 entrerrianos.

Entre los mayores de 50 años, más del 93% tiene al menos una dosis y un 78% tiene el esquema completo. A nivel global, el 87% de los entrerrianos mayores de 18 años tienen al menos una dosis y de ellos el 58% tiene las dos.

"Se están priorizando las segundas dosis, pero para la semana que viene se está planificando, según la llegada de nuevas vacunas, retomar algunas jornadas de primeras dosis para las personas que quedaron aún sin vacunarse, que rondan un 15% de mayores de 18 años, lo cual es un número importante. Por eso se está trabajando fuertemente con municipios para poder garantizar la búsqueda activa de las personas sin vacunarse en los territorios", dijo.