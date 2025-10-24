El Área de Participación Ciudadana implementó proyectos vinculados a la instalación de cámaras de seguridad comunitarias en el marco del Presupuesto Participativo 2025. En esta nueva etapa del programa, vecinos y referentes barriales participaron de una instancia informativa para conocer los aspectos técnicos y el plan de instalación de los dispositivos en sus barrios.

La actividad se llevó a cabo en la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; y el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti. También participaron referentes barriales y vecinos impulsores de los proyectos seleccionados.

Puede interesarte

Durante el encuentro, desde el área de Informática municipal se detallaron aspectos técnicos del sistema, como el tiempo de grabación, los puntos estratégicos de instalación y las características del equipamiento. Asimismo, representantes del Consejo de Seguridad explicaron el funcionamiento del centro de monitoreo y la articulación con los distintos barrios, con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad comunitaria.

El Presupuesto Participativo 2025 contempla 71 proyectos vinculados a cámaras de seguridad, que implican la colocación de 284 dispositivos, cuatro por proyecto. La instalación se realizará de manera progresiva por zonas, comenzando en la zona 1 y avanzando hasta la zona 9, asegurando cobertura y equidad territorial.