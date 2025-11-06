El equipo directivo del Hospital Centenario y sus compañeros y compañeras del servicio de Hemoterapia valoraron el trabajo en equipo encabezado por el Dr. Luis Castillo para lograr el crecimiento y la consolidación del Banco Único de Sangre, referente en la región.

Al respecto, el Dr. Castillo agradeció y destacó la labor de todas y todos los trabajadores de Hemoterapia del Hospital, y expresó “la satisfacción de tener un servicio de prestigio, referente en toda la provincia y la región”.

También valoró el hecho de haber sido impulsores de la carrera de Hemoterapia, junto con la Universidad de Concepción del Uruguay: “Eso nos permite hoy tener Licenciados en Hemoterapia, y estoy convencido que el servicio va a seguir siendo de excelencia, y que va a seguir haciéndonos sentir orgullo del hospital público y de todo lo que hace por la comunidad”.

La directora del Hospital Centenario Dra. Andrea Martins destacó la labor realizada por EL Dr. Castillo y resaltó la importancia de trabajar en equipo: “El servicio de Hemoterapia es un ejemplo de que las estructuras y los trabajos en conjunto permiten conseguir buenos resultados y brindar un mejor servicio a la comunidad”.

En la misma línea, elogió la predisposición de todos los profesionales con el Dr. Iván Leiva, nuevo jefe del servicio de Hemoterapia. “Las transiciones deben ser así, por el bien de las instituciones”, expresó.

Por su parte, el Dr. Leiva agradeció la predisposición del Dr. Castillo y enfatizó la importancia que tiene el Banco de Sangre en la región, puntualizando que sus objetivos serán “reforzar la identidad del servicio de Hemoterapia, seguir fortaleciendo el trabajo en equipo y mejorar en lo que sea posible”.