Se juega el fin de semana la segunda de la Liga Municipal de Voley

Nuevamente se utilizarán las dos canchas de los Galpones del Puerto y habrá partidos en forma continuada durante sábado y domingo, en los tres niveles de competencia del torneo femenino y en los dos de masculino.

EL sábado la programación será la siguiente:

Cancha 1

Zona B Femenino: 12.30 Camioneros B vs Larroque; 14.00 Larroque vs Treboleras; 15.30 Trébol Voley vs Juventus CEF; 17.00 Camioneros A vs Panteras.

Zona A Femenino: 18.30 Leonas vs Camioneros.

Cancha 2:

Zona B Femenino: 13.00 Racing Club vs Circulo Policial Black; 14.30 CAI vs Camioneros A; 16.00 Jockey Club vs Cobras; 17.30 River Plate vs Atlas; 19.00 Progreso Vóley vs Sud América.El domingo se disputará la siguiente programación

Cancha 1

Zona B Femenino: 10.00 CAI Rojo vs River Plate; 11.30 Deportivo Gualeguaychú vs Progreso Voley; 13.00 Fénix vs Jockey Club; 14.30 Atlas vs Circulo Policial White; 16.00 Circulo Policial Black vs Fénix.

Zona A Femenino: 17.30 Circulo Policial Gchú vs CAI A; 19.00 Axion vs Inter.

Cancha 2

Zona B Femenino: 10.30 Sud América vs CAI; 12.00 Camioneros B - Trébol Voley; 13.30 Juventus CEF vs Cerro Porteño; 15.00 Panteras vs Racing Club.

Zona A Femenino: 16.30 Gimnasia Gchú vs La Garra.

Masculino Zona A: 18.00 Sirio Libanés vs Gimnasia Gchú.