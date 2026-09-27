Pese a la cantidad de agua caída este domingo por las torrenciales lluvias en Gualeguaychú. y pese a la cancha del estadio “La Vía presenta agua en los costados, el árbitro del encuentro, Eliseo Ferreyra, inspeccionó el terreno de juego y definió que el mismo está apto para jugar al fútbol.

En ese sentido, se corrió media hora el inicio del encuentro frente a Parque Sur y comenzará a las 16.30. El equipo de cancheros de Juventud Unida trabaja a contrarreloj en el marcado de las líneas que se borraron por el agua.