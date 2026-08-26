Se juega una nueva fecha del Torneo Apertura que puede consagrar a Juventud Unida: ¿qué necesita para ser campeón?
El conjunto albiceleste será local este jueves, en cancha de Pueblo Nuevo, ante La Vencedora, en uno de los seis encuentros correspondientes a la fecha 15 que se disputarán entre hoy y mañana.
El Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” puede definir esta semana a su campeón. El líder Juventud Unida mantiene una ventaja de siete, nueve y diez puntos sobre sus tres inmediatos perseguidores y una combinación de resultados podría permitirle festejar de manera anticipada y cortar una racha de 12 años sin títulos de liga local.
Para aspirar a gritar campeón, el equipo dirigido por Daniel Waldner deberá esperar que este miércoles Central Larroque (cuarto) y Juventud Urdinarrain (segundo), que se enfrentarán en el “Raúl Impini”, empaten o que la victoria quede en manos del elenco larroquense. Además, necesitará que Deportivo Urdinarrain no sume de a tres como local ante Unión del Suburbio.
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Si se dan esos resultados, una victoria del Decano ante La Vencedora le permitirá consagrarse campeón, ya que ampliará a más de diez puntos la diferencia sobre sus perseguidores cuando quedarán nueve unidades en juego.
En caso contrario, Juventud Unida deberá esperar al próximo miércoles, cuando recibirá en su estadio a Pueblo Nuevo por la fecha 21 del Torneo Apertura.
Programación - Fecha 15 (pendiente)
Miércoles 26
21.15 Central Larroque vs Juventud Urdinarrain.
21.15 Independiente vs Defensores del Oeste (Estadio Municipal)
21.15 Pueblo Nuevo vs Central Entrerriano.
21.30 Deportivo Urdinarrain vs Unión del Suburbio.
Jueves 27
21.15 Sarmiento vs Camioneros (Estadio Municipal)
21.15 Juventud Unida vs La Vencedora (Estadio Pueblo Nuevo)
-Dos horas y 15 minutos antes comenzarán los encuentros en Sub 23.