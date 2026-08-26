El Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” puede definir esta semana a su campeón. El líder Juventud Unida mantiene una ventaja de siete, nueve y diez puntos sobre sus tres inmediatos perseguidores y una combinación de resultados podría permitirle festejar de manera anticipada y cortar una racha de 12 años sin títulos de liga local.

Para aspirar a gritar campeón, el equipo dirigido por Daniel Waldner deberá esperar que este miércoles Central Larroque (cuarto) y Juventud Urdinarrain (segundo), que se enfrentarán en el “Raúl Impini”, empaten o que la victoria quede en manos del elenco larroquense. Además, necesitará que Deportivo Urdinarrain no sume de a tres como local ante Unión del Suburbio.

Puede interesarte

Si se dan esos resultados, una victoria del Decano ante La Vencedora le permitirá consagrarse campeón, ya que ampliará a más de diez puntos la diferencia sobre sus perseguidores cuando quedarán nueve unidades en juego.

En caso contrario, Juventud Unida deberá esperar al próximo miércoles, cuando recibirá en su estadio a Pueblo Nuevo por la fecha 21 del Torneo Apertura.

Programación - Fecha 15 (pendiente)

Miércoles 26

21.15 Central Larroque vs Juventud Urdinarrain.

21.15 Independiente vs Defensores del Oeste (Estadio Municipal)

21.15 Pueblo Nuevo vs Central Entrerriano.

21.30 Deportivo Urdinarrain vs Unión del Suburbio.

Jueves 27

21.15 Sarmiento vs Camioneros (Estadio Municipal)

21.15 Juventud Unida vs La Vencedora (Estadio Pueblo Nuevo)

-Dos horas y 15 minutos antes comenzarán los encuentros en Sub 23.