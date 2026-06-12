El Campeonato Argentino Juvenil Sub 17 de hockey sobre patines, en la rama femenina, llega a su fin en la pista del gimnasio cerrado del Polideportivo Norte de la la ciudad y este sábado se conocerá tanto al campeón de la Copa de Oro como al ganador de la Copa de Plata.

En esta última competencia quedaron emparejados los dos representantes de Gualeguaychú, luego de no haber clasificado entre los dos primeros de sus respectivos grupos en la fase inicial y de quedar relegados en la reclasificación.

Independiente, que llegó a esta edición como el defensor del título y sorpresivamente quedó fuera de la pelea principal, es el gran candidato a quedarse con la Copa de Plata. Tras el triunfo de este viernes ante el conjunto sanjuanino —con goles de Simona Samacoits y Antonella Romero Perín—, las Rojas buscarán el noveno lugar de la tabla general cuando se enfrenten a Vélez Sarsfield a partir de las 16.15.

Por su parte, Central Entrerriano viene de conseguir un gran envión anímico. Las Rojinegras vencieron por penales 2 a 1 a Argentinos Juniors, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular gracias a un doblete de Sofía Nazzar. Ahora, el club de la calle España se medirá este sábado desde las 11:.15 ante Huracán de Parque Patricios, con el objetivo de finalizar en la decimotercera posición del torneo.

Al cierre de esta edición, se disputaban las semifinales de la Copa de Oro entre los cuatro equipos que siguen en la carrera por el campeonato nacional: Valenciano (San Juan) vs. Maipú Giol (Mendoza) e Impsa (Mendoza) vs. Murialdo (Mendoza).