La novena edición de la Copa Gualeguaychú de fútbol femenino “Stella Maris Brugna” disputará este domingo sus cuartos de final. Los encuentros se jugarán en la tarde-noche en el estadio Mario Urriste, del club Unión del Suburbio, escenario elegido para este certamen.

La jornada se abrirá a las 17 horas con el duelo entre Juventud Unida y Deportivo Urdinarrain. Las Decanas llegan a esta fase tras ganar el Grupo D con puntaje ideal, mientras que Las Guerreras se clasificaron como segundas de la Zona A, con un registro de una victoria y una derrota.

El segundo partido comenzará a las 18.40 y tendrá como protagonistas a La Vencedora e Isleños Independientes. El conjunto vencedor del Grupo A, que además se mantiene invicto en el torneo, se medirá con el equipo de Villa Paranacito, que avanzó tras finalizar segundo en el Grupo D luego de sumar un triunfo y una caída.

Más tarde, a las 20.10, será el turno de Independiente, actual campeón del certamen y ganador del Grupo B, que enfrentará a Sporting. Este último accedió a los cuartos de final de manera particular, ya que terminó igualado en el segundo puesto del Grupo C con Huracán en todos los criterios de desempate y logró la clasificación mediante sorteo.

El cierre de la jornada está previsto para las 21.40, cuando el local Unión del Suburbio, cuatro veces campeón del torneo, se enfrente a Defensores del Sur. El conjunto visitante disputará por primera vez esta instancia en su segunda participación en la competencia, luego de finalizar segundo en el Grupo B detrás del invicto Independiente, tras imponerse a Sarmiento en la segunda fecha.