Se jugó la 5ᵃ fecha de la Liga Municipal de Voley
El pasado fin de semana se disputaron los encuentros de las categorías A, B y C femeninas y A y B masculinas.
El Torneo Clausura 2026 de la Liga Municipal de Vóley continúa avanzando en su calendario y completó durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre su quinta fecha de competencia.
La actividad comprendió partidos de las categorías A, B y C femeninas y A y B masculinas, permitiendo a los equipos seguir sumando encuentros en una etapa del torneo que comienza a avanzar hacia la parte decisiva de su calendario.
Los resultados de la quinta fecha fueron los siguientes:
La Ribera Vóley 2 - 0 Pescadores I (B Fem)
Juventus 2 - 0 Dock Sud Juvenil (B Fem)
Cuarenta y Pico 2 - 0 Atlético Sur (B Fem)
Axion 2 - 0 Juventud Unida 4 (A Fem)
Dep. Gchú Negro 0 - 2 Cuarenta y Pico (B Fem)
Cerro Porteño 2 - 0 Tigre (A Fem)
CEF n.°6 B 2 - 0 Juvenil del Norte (B Masc)
Troya 2 - 0 Pumas (B Masc)
Sábado 5/9 – Cancha 2
Leonas C 2 - 0 Progreso C (C Fem)
Juv. Unida Blanco 2 - 1 Sarmiento (B Fem)
Pescadores G 2 - 1 Leonas C (C Fem)
Trébol Vóley 1 - 2 Pescadores H (B Fem)
Tranvía Vóley 0 - 2 Pescadores C (A Fem)
Progreso B 0 - 2 Trébol Vóley (B Fem)
Dep. Gchú Negro 0 - 2 Warmi (B Fem)
Pescadores H 2 - 0 UCU Fem (B Fem)
Domingo 6/9 – Cancha 1
Dock Sud 2 - 0 Pescadores B (B Fem)
La Vencedora Blanco 0 - 2 Black River B (B Fem)
Pumas 0 - 2 Black River B (B Masc)
Trébol B 2 - 1 UCU (B Masc)
Fluvial 2 - 0 Black River (A Masc)
Racing Club Recreativo 1 - 2 Fluvial S18 (B Masc)
Patitos Vóley 2 - 0 Fluvial (A Masc)
Fluvial Sub18 0 - 2 Troya (B Masc)
Domingo 6/9 – Cancha 2
La Ribera C 2 - 0 Dock Sud Blanco (C Fem)
Warmi B 2 - 0 Olimpia Blanco (C Fem)
Olimpia 2 - 1 Black River (A Fem)
Dock Sud Verde 0 - 2 Pescadores F (C Fem)
Olimpia Blanco 2 - 0 La Ribera C (C fem)
Dock Sud Blanco 2 - 0 Black River C (C Fem)
Progreso 2 - 0 Olimpia (A Fem)
Warmi B 2 - 0 Dock Sud Verde (C Fem)