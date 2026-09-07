El Torneo Clausura 2026 de la Liga Municipal de Vóley continúa avanzando en su calendario y completó durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre su quinta fecha de competencia.

La actividad comprendió partidos de las categorías A, B y C femeninas y A y B masculinas, permitiendo a los equipos seguir sumando encuentros en una etapa del torneo que comienza a avanzar hacia la parte decisiva de su calendario.

Los resultados de la quinta fecha fueron los siguientes:

La Ribera Vóley 2 - 0 Pescadores I (B Fem)

Juventus 2 - 0 Dock Sud Juvenil (B Fem)

Cuarenta y Pico 2 - 0 Atlético Sur (B Fem)

Axion 2 - 0 Juventud Unida 4 (A Fem)

Dep. Gchú Negro 0 - 2 Cuarenta y Pico (B Fem)

Cerro Porteño 2 - 0 Tigre (A Fem)

CEF n.°6 B 2 - 0 Juvenil del Norte (B Masc)

Troya 2 - 0 Pumas (B Masc)

Sábado 5/9 – Cancha 2

Leonas C 2 - 0 Progreso C (C Fem)

Juv. Unida Blanco 2 - 1 Sarmiento (B Fem)

Pescadores G 2 - 1 Leonas C (C Fem)

Trébol Vóley 1 - 2 Pescadores H (B Fem)

Tranvía Vóley 0 - 2 Pescadores C (A Fem)

Progreso B 0 - 2 Trébol Vóley (B Fem)

Dep. Gchú Negro 0 - 2 Warmi (B Fem)

Pescadores H 2 - 0 UCU Fem (B Fem)

Domingo 6/9 – Cancha 1

Dock Sud 2 - 0 Pescadores B (B Fem)

La Vencedora Blanco 0 - 2 Black River B (B Fem)

Pumas 0 - 2 Black River B (B Masc)

Trébol B 2 - 1 UCU (B Masc)

Fluvial 2 - 0 Black River (A Masc)

Racing Club Recreativo 1 - 2 Fluvial S18 (B Masc)

Patitos Vóley 2 - 0 Fluvial (A Masc)

Fluvial Sub18 0 - 2 Troya (B Masc)

Domingo 6/9 – Cancha 2

La Ribera C 2 - 0 Dock Sud Blanco (C Fem)

Warmi B 2 - 0 Olimpia Blanco (C Fem)

Olimpia 2 - 1 Black River (A Fem)

Dock Sud Verde 0 - 2 Pescadores F (C Fem)

Olimpia Blanco 2 - 0 La Ribera C (C fem)

Dock Sud Blanco 2 - 0 Black River C (C Fem)

Progreso 2 - 0 Olimpia (A Fem)

Warmi B 2 - 0 Dock Sud Verde (C Fem)