Se jugó parcialmente la tercera fecha del Apertura del fútbol infantil

El sábado en canchas del departamento se jugaron partidos correspondientes al tercer capítulo del primer oficial del año. No se disputaron los dos cotejos programados entre Independiente y Black River. En cancha de Cerro Porteño, Deportivo Gurises sumó tres victorias en igual cantidad de presentaciones ante los de Pueblo Belgrano. La Sub 16 se impuso 2 a 0 con dos tantos de Mateo Pittaluga, mientras que en 2005 ganó Gurises por 2 a 1 con tantos de Uriel Cabaña y Lisandro Bernigaud, anotando Ciro León el gol Azulgrana y finalmente en 2007, Gurises se impuso 3 a 0 con los goles de Julián Manzanares, Sebastián Fazzio y Santiago Arrate. Juventud Unida enfrentó a Unión del Suburbio en las cinco categorías oficiales. A primera hora, la Sub 16 Decana se impuso 7 a 0, dejando su sello en la red Alexis Bogliacino (2), Rodrigo Rapuzzi (2), Rodrigo Báez, Manuel López y Gastón Palacios. Por su parte, en categoría 2005 el Albiceleste ganó 2 a 0 con tantos de Lucas García y Agustín Pérez. Juventud que repitió triunfos en 2006 y 2007 también por 2 a 0, marcando en Emilio Borchez los dos goles en 2006, mientras que en 2007 lo hicieron Bautista Llorens y Alexis Reynoso marcaron en el triunfo Decano. La jornada se completó con el triunfo unionista en 2008 por 1 a 0 con el tanto de Tiziano Cardozo. En cancha de Defensores del Sur, el dueño de casa recibió la visita de Juventud Urdinarrain con puntapié inicial a cargo de la Sub 16, donde la victoria correspondió a la Juve por 3 a 2. Los tantos del Mirasol fueron marcados por Gonzalo Ábrigo, Andrés Streck y Rodrigo Mohlinger, mientras que Sebastián Acuña e Iván Sequeira marcaron los de Defensores. En 2005 ganaron los visitantes 2 a 0 con goles de Alan Keib y Julián Karle, mientras que en 2007, la victoria le correspondió a Juventud Urdinarrain 3 a 1 con goles de Thiago Streck (2) y Elías Rocha, descontando Thiago Sánchez para los Sureños. Juvenil del Norte, en su predio de Roffo al Norte, confrontó con La Vencedora con quien igualó 0 a 0 en Sub 16. Por su parte, en 2005 ganaron los del Barrio San Isidro 2 a 0 con las conquistas de Zacarías Navarro y Uriel Barboza. Por último, la 2007 de La Vence ganó 1 a 0 con tanto de Gerónimo Lamilla. Central Entrerriano sumó cinco victorias en igual cantidad de presentaciones ante Sud América. En Sub 16 el Rojinegro se impuso 3 a 0 con goles de Marcelo Ruíz (2) y Alejandro López. Por su parte, en 2005 hubo goleada de Central 7 a 0 con goles de Alí Otman (3), Valentín Roa (2), Gastón Tarragona y Esteban Cepeda. En 2006 el triunfo de Central fue por 5 a 0 con tantos de Tobías Braun (2), Lautaro Weitzel (2) y Bautista Corbalán, en 2007 Central se impuso por 1 a 0 sobre el Suda con gol de Pedro Carro y por último, en categoría 2008, el Rojinegro ganó 2 a 0, con tantos de Simón Valenzuela y Mirko Erlein. La Ribera en Sub 16 venció 2 a 0 a Sportivo Larroque con tantos de Néstor Delgado y Martiniano Giménez, mientras que en 2005, el Tricolor se impuso por 4 a 1, con dos tantos de Natan Franco, uno de Bruno Brunetti y el restante de Fabián Márquez, descontando Rubén Martínez para Sportivo. Finalmente en 2007, Sportivo sumó tres puntos en forma contundente tras derrotar a La Ribera por 7 a 0, con los goles de Bautista Martiarena (3), Bautista Fuente (2), Amaro Zitterkoff y Luciano Ojeda. Pueblo Nuevo en su cancha empató en Sub 16 ante Deportivo Urdinarrain 1 a 1, marcando Miguel Castillo el tanto de La Banda y Lautaro Massart el de los Azules. En 2005 ganó Pueblo Nuevo 6 a 3 con tantos de Joel Martínez (2), Juan Fernández, Lautaro Aguilar, Dylan Torres y Bruno Muller, descontando Diego Godoy (2) y Felipe Krausse para Deportivo. En 2007 Pueblo Nuevo ganó 8 a 0, sobresaliendo las cuatro conquistas de Santiago Herrero, completando la goleada Aryan Chaparro, Lucas Avanzatti, Alejandro Benedetti y Lautaro Morales. Finalmente en 2008, igualaron 1 a 1, marcando Benicio Cioffi para el Sabalero y Alfredo Krausse para Deportivo. En cancha de Sporting, el dueño de casa se impuso 2 a 1 a Central Larroque en Sub 16, el Canario volvió a ganar en 2005, esta vez por el tablero de 3 a 2, mientras que en 2006 se impuso Central Larroque 2 a 1. En 2007, Central Larroque ganó 2 a 0, completándose la jornada con el empate 1 a 1 en la categoría 2008.