Se supone que la tecnología nació para hacer de nuestras vidas un poco más sencillas. Sin embargo, también se puede convertir en un gran dolor de cabeza, sobre todo cuando se trata de temas relacionados con los vínculos con amistades, compañeros de trabajo e incluso la misma pareja.

En este contexto, todos los días, las redes sociales sorprenden con insólitas historias donde personas comunes y corrientes se enteran de infidelidades por "mensajes" que le envían electrodomésticos como puede ser el caso del lavarropa o la aspiradora, aunque tampoco fallan aquellos que son encontrados infraganti por algún error del propio celular.

Recientemente, se conoció que un joven se separó de su novia porque la ubicación del móvil y auto le marcó que fue a un “telo”, aunque él aseguró que se juntó a ver el partido final de Argentina con amigos. A pesar de las miles de explicaciones que dio para desmentir a la aplicación, ganó el algoritmo.

¿Una juntada de amigos, pero con dirección en un telo?

El protagonista de este inesperado suceso es un usuario de "X" (Ex Twitter), el cual se llama Tomás Hodgers. Según lo que publicó en su perfil, luego del glorioso triunfo de la Selección Argentina, su vida se tiño de inconvenientes y malos entendidos que concluyeron en la separación de quien era su pareja.

"Estoy hace literalmente 45 minutos intentando explicar que jamás visité el referido establecimiento, si no la casa de un amigo que vive justo al lado", comenzó explicando el chico y adjuntó una captura de la pantalla del GPS donde se puede ver que la dirección señalada como punto de estadía era ni más ni menos que un hotel transitorio.

"No hay forma. La evidencia es incontrastable. Soy yo contra Google", sostuvo el mal acusado de infidelidad y dejó entrever su gran enojo ante el error cometido por la plataforma de mapas más popular del mundo. Asimismo, luego de dar distintos detalles, confirmó el peor final: "Me divorció un algoritmo".

En una segunda publicación, Hodgers aseveró que intentó explicar que no es de ir a albergues transitorios, sin embargo, esta afirmación empeoro la situación. "Argumenté que ayer vimos el partido en lo de un amigo, no tan amigo, que por eso la zona le es extraña", aclaró el chico con pocos ánimos.

Continuando con el impensado relato, el joven confirmó "La hora no me ayuda. Argentina jugó muy tarde. Además, no tengo ninguna coartada. No soy de sacar fotos, tenía lejos el celular". Asimismo, confirmó que la única evidencia fotográfica que tiene la sacó un amigo, pero justo él no aparece porque estaba en el baño.

Después de algunos minutos, su historia era tendencia en "X" y decenas de hombres "saltaron" a defenderlo ante el malentendido del GPS. "Ningún hombre argentino y heterosexual se perdería una final de la selección para estar con una boluda", aseveró un cibernauta y el protagonista justificó "Fue mi argumento de cabecera".

"Fíjate la aplicación de mapas en el celular, tenés recorrido tiempo, estadía y es más precisa, y si no ya fue, sepárate", aconsejó otro muchacho y Hodgers respondió "Es más fácil la segunda opción". Como si fuera poco, otro joven le afirmó que "Ese motel está lleno de fantasmas", lo que representa un argumento sólido para demostrar que no fue.

Por otro lado, no faltaron aquellos usuarios de Twitter que le dieron distintas recomendaciones como que la lleve a la casa del amigo para que vea que está ubicada al lado del telo. Luego de este comentario, el supuesto infiel comenzó la negociación para poder hacer el "recorrido de reconocimiento", aunque que según él "la mayoría se aprovecha de la situación de vulnerabilidad y exige sumas irrisorias".

