Se le cayó la beba recién nacida mientras el padre filmaba el parto

Un galeno de Arizona, Estados Unidos, no pudo manipular a una recién nacida, se le resbaló y la criatura cayó de cabeza.

Un médico en Arizona, Estados Unidos, fue filmado en el momento justo en que se le resbala de las manos una recién nacida y se le cae de cabeza sobre una mesa. De acuerdo con lo que dijeron los padres de la beba, el hecho ocurrió en el Chandler Regional Medical Center, momentos después del nacimiento de Morgan. Las imágenes fueron grabadas por su padre Derrick Rogers, quien señaló que la niña incluso casi se cayó de la mesa. Por su parte, la madre de la niña, Monique Rogers, afirma que al quinto día el ultrasonido reveló que la bebé tenía una pequeña hemorragia en el lado izquierdo de su cerebro, pero que desde el hospital nunca explicaron si estaba relacionada con la caída. Al respecto, una ex enfermera afirmó que esas hemorragias son comunes en los bebés prematuros y que no causarán ningún efecto negativo a largo plazo. Agregó que si bien el video parece impactante para el público, la caída fue relativamente menor y no pareció causarle daño a la niña. El hospital no hizo referencia al incidente a los medios.