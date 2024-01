Diputados del bloque de Hacemos Coalición Federal, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, comenzaron a marcar distancia con el oficialismo durante el debate por el mega DNU y adelantaron que no acompañarán al proyecto. Este malestar llegó a los oídos de Javier Milei, que se encuentra en Davos para participar del Foro Económico Mundial.

En este contexto, quien expresó sus diferencias con La Libertad Avanza y la Ley Ómnibus fue el diputado que responde al ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, Juan Brugge, quien remarcó en diálogo con Radio 10 que "la impresión mayoritaria del bloque es el rechazo".

"En principio entendemos que, como está planteada la ley, no hay posibilidad de abrirlo. Esto nos pone en una coyuntura en que la impresión mayoritaria del bloque es el rechazo por entender que no se nos permite analizar parte por parte", afirmó el dirigente político, al tiempo que expresó: "Entendemos que no se nos permite analizar parte por parte de la iniciativa".

"Analizando esto que parece un despropósito, una ley que tiene 664 artículos, pero que tiene implicara en más de mil artículos por su conectividad con todo el ordenamiento jurídico argentino. Y un decreto de urgencia que más que urgencia es una necesidad coyuntural política. Ya la Corte ha dicho reiteradamente que las urgencias son las urgencias que surgen verdaderamente de la realidad de las cosas y no de las urgencias coyunturales políticas de un gobierno de turno", expresó Brugge.

En este mismo sentido, el diputado remarcó que el marco económico y social es grave y profundo, por lo que no se pueden llevar a cabo tantas modificaciones bajo el pretexto de querer reorganizar el país. "Acá se habla del ordenamiento jurídico, se habla del código civil, del código penal", enumeró. En esta misma línea, cuestionó el carácter de "necesidad y urgencia" del decreto de Milei y afirmó: "Más que 'urgencia', (esa medida) es una 'necesidad' coyuntural política de un gobierno de turno", dijo aludiendo un fallo de la Corte Suprema que establece cuales son los criterios que debe seguir el DNU.

"Podría hacerse una interpretación de la Constitución y abrir el DNU pero eso es algo que le molestaría mucho al Presidente", indicó finalmente el diputado cordobés.

Ayer por la tarde, el presidente recibió una advertencia de Miguel Ángel Pichetto por su decisión de criticar y confrontar al Congreso y pidió su colaboración para darle curso al debate. "Exhortamos al Presidente a que se abstenga de hacer acusaciones públicas infundadas y a denunciar cualquier conocimiento que tuviera de delitos, que desconocemos y repudiamos", expresó el comunicado que lleva su firma.

El comunicado afirmó que el bloque de Pichetto pretende garantizar su colaboración con el gobierno sin poner obstáculos siempre y cuando los pedidos sean coherentes pero a cambio, exige que "el proceso de formación de leyes requiere diálogo y consenso".