Se le dispara el dólar oficial y el blue a Milei: a cuánto cotizan este martes
Las cotizaciones de los dólares registran subas este martes en el mercado argentino. El dólar oficial, el blue y el contado con liquidación avanzan un 0,90%. El riesgo país también registra un incremento y ya superó los 1.100 puntos
En la cotización del Banco Nación, el dólar oficial se ubica en $1.610, con una suba del 0,90% en las últimas 24 horas. En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera, alcanza los $2.093, con la misma variación.
Por su parte, el dólar blue se vende a $1.690, también con un incremento del 0,90%. De esta manera, la cotización informal se mantiene por encima del valor del tipo de cambio oficial.
Entre las opciones financieras, el dólar MEP cotiza a $1.699,99, con una leve baja del 0,04%. En tanto, el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.807,27, con un avance del 0,73%.
Otro indicador que mostró un movimiento significativo fue el riesgo país, que alcanzó los 1.108 puntos básicos, tras registrar una suba del 7,40% en las últimas 24 horas.
A cuánto cotiza cada dólar este martes
Dólar oficial: $1.610 (+0,90%).
Dólar tarjeta: $2.093 (+0,90%).
Dólar blue: $1.690 (+0,90%).
Dólar MEP: $1.699,99 (-0,04%).
Dólar contado con liquidación: $1.807,27 (+0,73%).
Riesgo país: 1.108 puntos (+7,40%).