En la cotización del Banco Nación, el dólar oficial se ubica en $1.610, con una suba del 0,90% en las últimas 24 horas. En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera, alcanza los $2.093, con la misma variación.

Por su parte, el dólar blue se vende a $1.690, también con un incremento del 0,90%. De esta manera, la cotización informal se mantiene por encima del valor del tipo de cambio oficial.

Entre las opciones financieras, el dólar MEP cotiza a $1.699,99, con una leve baja del 0,04%. En tanto, el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.807,27, con un avance del 0,73%.

Otro indicador que mostró un movimiento significativo fue el riesgo país, que alcanzó los 1.108 puntos básicos, tras registrar una suba del 7,40% en las últimas 24 horas.

A cuánto cotiza cada dólar este martes