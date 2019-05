Se lesionó Bebelo Reynoso: cuándo podrá volver el delantero

El mediocampista tiene un esguince grado dos en el ligamento colateral de la rodilla derecha. No deberá operarse, pero se perderá lo que resta del semestre. Apuntan a que arranque la pretemporada a la par de sus compañeros. La victoria ante Godoy Cruz por 3 a 1 en la Bombonera sirvió para sellar la serie (5-2) y obtener el pase a los cuartos de final de la Copa de la Superliga. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para Boca, ya que se confirmó la lesión de Emanuel Reynoso en su rodilla derecha. Sobre el final del primer tiempo, el atacante del Xeneize fue a disputar un balón dividido con el defensor Nahuel Arena y se llevó la peor parte al recibir un golpe que lo dejó tendido en el suelo. En el complemento, el cordobés, de 23 años, fue sustituido por Nahitan Nández, confirmando que algo no estaba bien. De esta manera, tras realizarse los estudios médicos correspondientes esta mañana, se determinó que Bebelo sufrió un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Afortunadamente no deberá ser operado, debido a que no hubo ruptura, pero estará alejado de las canchas en lo que resta del semestre. Se estipula que la recuperación le demandará dos meses, aproximadamente.