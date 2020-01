Se lesionó Wanchope Ábila y podría perderse el primer partido del año

“Esguince de tobillo izquierdo. Dolor sobre ligamento talofibular anterior. Se indica tratamiento médico y kinésico”, anunciaron desde el club.

Ante este panorama, Wanchope se perderá los amistosos ante Universitario de Perú (el jueves 16 de enero, en San Juan) y contra Atlético Paranaense de Brasil (domingo 19, en el estadio Bicentenario de San Juan).

Vale recordar que el debut oficial de Boca en este semestre será el el 26 de enero ante Independiente, en La Bombonera. A falta de siete jornadas, el Xeneize es uno de los escoltas (el otro es Lanús) y aparece a solamente un punto del líder Argentinos Juniors. River, si vence a Independiente en su partido pendiente, alcanzaría al Bicho en la punta del torneo.

Con esta lesión, Miguel Ángel Russo actualmente cuenta con Carlos Tevez, el venezolano Jan Hurtado, Mauro Zárate y Franco Soldano como opciones para ocupar su lugar.

No obstante, el director técnico considera que necesita otro centrodelantero y no dio por caída la posibilidad de contratar al peruano Paolo Guerrero. "No he descartado nada porque tenemos el libro de pases abierto, todo puede suceder., esbozó en conferencia de prensa.