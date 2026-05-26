Autovía del Mercosur informó pasadas las 11 de la mañana de este martes que quedó normalizada la circulación en ambos sentidos de Ruta Nacional 12, en el sector del Complejo Zárate – Brazo Largo.

Se solicita igualmente circular con precaución debido a la persistencia de bancos de niebla en distintos sectores del corredor.

La concesionaria Autovía del Mercosur, junto con fuerzas de seguridad, había alternado entre el corte de tránsito total y la circulación con asistencia desde este lunes, en un operativo que se mantenía este martes, debido a la pésima visibilidad que imponía la gran cantidad de bancos de niella en la zona.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional tiene vigente una advertencia para el área por “neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”.