Tras un par de horas de demoras e interrupción de la circulación, confirmaron que quedó totalmente liberado el tránsito en el acceso a la ciudad de Gualeguay, sobre la Ruta Nacional 12, luego de finalizar los operativos de emergencia tras el incendio de un camión de carga.

El paso vehicular se encontraba cortado por completo a la altura del aliviador número 5, kilómetro 226, aproximadamente un kilómetro antes del ingreso al puente Pellegrini desde el sur. Al tratarse de la única vía de entrada y salida de Gualeguay en dicho tramo nacional, el corte generó importantes complicaciones en el flujo vehicular regional.

Según confirmaron fuentes de Bomberos Voluntarios a AHORA, tres dotaciones trabajaron en el lugar para extinguir completamente el fuego, enfriar el rodado y limpiar la calzada. Tras remover el vehículo siniestrado y garantizar la seguridad del tramo, el paso fue rehabilitado en ambos sentidos.

El siniestro se produjo por la mañana de este jueves cuando un camión cargado con papas, que viajaba desde Corrientes hacia Buenos Aires, sufrió un desperfecto en la zona del motor que generó un voraz incendio.

El chofer, de 32 años procedente de Bella Vista, logró frenar la marcha y salir a tiempo de la cabina, resultando ileso. Aunque las llamas consumieron la parte delantera de la unidad, la rápida intervención de bobmeros evitó la pérdida del cargamento.

Desde las fuerzas de seguridad indicaron que la ruta ya está limpia y despejada, por lo que la transitabilidad es normal en el área.