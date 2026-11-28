La Dirección de Espacios Verdes realiza una serie de trabajos de poda de levante, saneamiento y limpieza en el Parque Unzué, más específicamente en toda la parte trasera del complejo de La Delfina, lugar en el cual no se realiza un mantenimiento forestal desde hace años.

Estas tareas forman parte del plan de trabajo sobre la totalidad del predio, donde se busca recuperar el esplendor del espacio público y esté disponible y disfrutable para toda la comunidad.

Por un lado, en esa zona se intervine sobre todas las plantas y árboles del lugar y se completa con una tarea de limpieza, además de una emprolijada general; pero por otro también se realizan estos trabajos por motivos estéticos y sanitarios para que la comunidad y los visitantes aprovechen y disfruten del predio.

Lo cierto es en toda la parte que está detrás de La Delfina se formó un matorral que impide tanto la circulación del aire como la visión de un lado a otro del parque, y que ahora es intervenida por las cuadrillas de Espacios Verdes.

En este sentido, la zona y los alrededores de La Delfina recibieron una poda de levante y una limpieza general, labor que también se realizó en la Laguna del Parque y que ahora cuenta con una panorámica más abierta de todo el lugar.

La poda de levante, también llamada de elevación de copa, consiste en eliminar las ramas más bajas para despejar la parte inferior del tronco, una práctica fundamental para la salud de la vegetación, la salubridad del ambiente y la seguridad del lugar.

El objetivo es habilitar la filtración del aire en un espacio verde amplio y de poca ventilación, ya que sin circulación la oxigenación no avanza, además de que el despeje de un sector a otro genera un microclima favorable.

Anteriormente, también se habías realizado trabajos de este tipo en la zona de Playa Papaya, y en este sector se realizó además una tarea similar a la que se hizo a mediados de año en el Camino de la Costa, dónde se realizó un despeje que abrió la vista hacia el río Gualeguaychú y permitió una interacción más activa entre los que circulan por el lugar y la naturaleza.

Concluida esa etapa, las tareas pasaron al “Parque Grande”, donde también se despejará todo el arbolado que impide la visual hacia el río.

Por último, se retirarán los troncos gigantes que no cumplen ninguna función y se pudren en el lugar, porque su disposición desordenada, junto con la de los árboles secos y atravesados, resta orden al paisaje y compromete la seguridad de quienes circulan.

El Parque Unzué es el espacio verde más emblemático de Gualeguaychú y se extiende sobre más de 120 hectáreas de flora y fauna a orillas del río homónimo.

La Ruta Provincial Nº 42 divide el predio en dos sectores bien diferenciados: hacia el sur se ubica el “Parque Chico”, un área más urbanizada que concentra servicios, gastronomía y clubes deportivos; y hacia el norte se extiende el “Parque Grande”, un sector más agreste y natural caracterizado por sus senderos, su vegetación autóctona y sus arboledas centenarias.

En cuanto a sus atractivos y actividades, el Parque Unzué ofrece opciones que combinan el contacto con la naturaleza y el esparcimiento al aire libre. Entre sus puntos más destacados se encuentra la Reserva Parque Florístico, ubicada en la zona del Mangrullo y La Delfina.

A esto se suma la Laguna del Parque Unzué, un espejo de agua ideal para el avistaje de especies como garzas y biguás, junto con una completa infraestructura recreativa que incluye circuito de salud, bicisenda, velódromo, kartódromo, juegos infantiles y sectores equipados con mesas y parrillas.