El comisario de Villa Elisa, Héctor Martínez, brindó detalles del robo millonario ocurrido el 9 de agosto que derivó en tres allanamientos este miércoles por la tarde. “Se llevaron $17 millones que estaban el mueble de la casa”, confirmó a AHORA el funcionario, quien adelantó que se recuperó dinero y seis personas están siendo investigadas.

El hecho se registró en el domicilio de un productor de la ciudad durante la noche de ese sábado, sin violentar nada, lo que llamó la atención a los investigadores.

“Tres personas con el rostro cubierto ingresaron a la vivienda ubicada en boulevar al 1500, controlaron a una persona que estaba en el interior. Entraron por una abertura que estaba abierta y se dirigieron a un mueble de la casa donde había alrededor de 17 millones“, señaló Martínez. “Los delincuentes contaban con información y un sería allegado a la víctima. Fue todo muy rápido, extrajeron el dinero y se fueron”, detalló.

Allanamientos, secuestros y detenidos



A partir de las investigaciones que llevaron adelante a través de la cámaras de vigilancia, el personal de la policía de Villa Elisa y la División de Investigaciones, se realizaron tres allanamientos. Dos en viviendas de Villa Elisa y el otro en San José.

Los mismos arrojaron resultados positivos según indicó Martínez. “Se secuestraron siete teléfonos celulares, una suma importante de dinero, guantes, un auto Virtus en el que se trasladaron el día del ilícito y un arma”, explicó el comisario sobre los allanamientos en Villa Elisa.

Por otra parte, en San José “se allanó una vivienda donde se secuestró droga, una importante suma de dinero y se detuvo a una persona“.

En el marco de la investigación, “se ordenó el traslado de cinco personas, tres varones y dos mujeres que quedaron supeditadas a la causa y un detenido por tenencia de estupefacientes”.

Fuente: Ahora