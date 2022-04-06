Con la participación de más de 80 alumnos y alumnas de primero, segundo y tercer año, quienes hicieron variadas consultas, se llevó a cabo la primera actividad del año entre ambas instituciones, durante el mes de marzo en el salón de la planta alta de la Escuela Rawson.

La funcionaria municipal se refirió a la política turística llevada a cabo por el organismo mixto, durante estos 6 años de gestión del intendente Martín Piaggio y durante la charla se trataron diferentes programas de gobierno que lleva adelante el Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, incluyéndose un análisis de la temporada turística 2021-2022 y la planificación prevista para este año.

La docente de las cátedras de Práctica Profesional 1 y 3, Lic. Andrea Takáts, agradeció el acercamiento de Pía Gavagnin hacia esta carrera, acordándose una agenda de trabajo anual que tendrá en cuenta los programas que lleva adelante el Consejo Mixto de Turismo en pos de logar un mayor desarrollo local, así como los aportes y necesidades de la carrera de hotelería.

Entre las actividades programadas se acordó avanzar con el programa Anfitriones Turísticos, diversas capacitaciones como turismo de reuniones y los circuitos Caminando Historia, el programa Gualeguaychú Diversa, la participación en el Presupuesto Participativo de Turismo y la implementación de pasantías para las oficinas de turismo, entre otros.